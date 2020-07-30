Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе у невдалому мереживному білому платті

Так, в цей раз балерина продемонструвала засмаглим тілом в короткій білій сукні, в черговий раз здивувавши вибором наряду. Не секрет, що Анастасію вічно критикують і висміюють за її вбрання, що підкреслюють і без того більше плечі знаменитості та її вузькі стегна.

Саму Волочкову це не бентежить, вона продовжує носити те, що хоче і навіть ігнорує поради стиліста. На новому фото, представленому в соціальній мережі Instagram, зірка позувала в білому вбранні з мережив.

При цьому свої короткі жовті волосся Анастасія вирішила розпустити і доповнити образ туфлями на високих підборах. Щоб не отримати гнівних коментарів, балерина також приховала доступ до коментарям. Раніше зірку жорстко висміяли за схожий наряд, написавши, що їй і косметолог не допомоміг.

Також балерина показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram несподіваний кадр, який був зроблений багато років тому, ще до того як зірка покинула Великий театр з ганьбою і розповніла до невпізнання.

Анастасія позувала в концертному балетному вбранні і потрясла ідеально-стрункою і доглянутою фігурою. Раніше балерина була дуже стрункою, з худими плечима і талією, за які тепер Волочкову часто стядят. Світлі локони і акуратні риси обличчя артистки, як часто жартує користувачі Instagram, "безповоротно зникли".

Зараз розповніла балерина не схожа на себе колишню: отримує море негативних слів в свою адресу, спантеличує відвертими зйомками і ппадает у скандали, за які розплачується в суді.

«Дорогі друзі, спасибі всім, хто подивився балет "ЖИЗЕЛЬ" зі мною в головній ролі під час нашого Live Stream🌺 Терерь це відео з Великого Театру можна дивитися на моєму сайті і каналі YouTube», - написала Волочкова під фото.

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