Леся підкорила виглядом під час відпочинку в готелі

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як веселиться в готелі в стильному екстра-міні

Останні кілька тижнів Леся показує в розділі Сторі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, як проходять зйомки другого сезону її власного проекту "Ле-маршрутка". Під час подорожей Никитюк з задоволеннямпоказує визначні пам'ятки різних куточків України, розповідає про саме цікаве, а також дивує курйозами.

При цьому Леся також любить демонструвати в Сторі, що любить їсти (зірка не дотримується особливих дієт незважаючи на її струнку фігуру), і як відпочиває в готелі. Цього разу Леся в модному ніжно-рожевому костюмі захопила домашнім виглядом і стрункими ніжками в ліжку.

Також в основному профілі Леся показала кілька фото з нового живописного місця, розповівши подробиці подорожі.

На фото Леся-мандрівниця, яка прославилася завдяки «Орел і Решке» вирушила в Закарпатті. Никитюк відвідала Міжгір'я, побувала на озері Синевир та особисто оцінила красу Карпат з нової сторони..

«#синевир. Нарешті здійснилася ще одна моя мрія - побувати на озері Синевир🥰 А ви знали що йому вже 10 тис. Років ?? А те що воно глибше ніж Азовське море? 😧 Вода в озері дуже чиста, завдяки цьому тут живе три види форелі. Купатися тут можна (заповідна зона і холодна вода), тільки плавати на плоту - бокоре. Я вчора горнула🤪», – розповіла Леся.

Фанати одразу ж відреагували:

«Ви одужали??? Ляшечки 🙌», «фотки Бомбезні і краєвиди 🤩🤩🤩👍», «Як красиво», «Ух ти😍😍😍Яка краса😍😍😍», «Який краєвид на тлі Багыни 😮👍», «Божевільної красивий задній план😍 і не менш перший😏», «Незнала такого, але тепер знатиму😄», «Які грудей ух 🔥🔥🔥 💋💋💋», «Чому не можна купатися?», «Гарний краєвид😍».

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Никитюк скопіювала образ Ані Лорак і перевершила співачку.

Також Politeka писала, що Нікітюк в позі гарячої кицьки безсоромно посвітила грудьми