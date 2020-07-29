Известная украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, появилась во время прямого эфира без макияжа

После всех модных фотосессий и представленных кадров для глянца, на которых Вера блистает в смелых образах, не скрывающих ее фигуру, пользователи сети активно ищут изъяны в имидже знаменитости.

К примеру, недавно Вера проводила прямой эфир в социальной сети Инстаграм, в котором появилась без макияжа ,украшений и укладок, акцентируя внимание на естественной красоте. Однако, многие были удивлены внешему виду звезды, отмечая, что на жарких фото она выглядит гораздо моложе, чем на самом деле:

«Естественная красота нынче в цене)❤️👍 В современном мире, все меньше и меньше девушек не прибегавших к хирургическим операциям на внешность (((», - написала Вера.

Вот что ответили поклонники:

«17 лет ваш поклонник, привет из Тбилиси ❤️❤️❤️», «😊Так перестаньте красить волосы.НАТУРАЛЬНОСТЬ ЖЕ В МОДЕ🌷», «Старушка, освежилась бы», «Не пойму, родинка с другой стороны лица? Или мне кажется. Но я сравнила с предыдущим снимком», «А где естественная красота??? Этот унисекс красив? Подстричь и не накрасить - мужик мужиком!», «Что это за вечные придирки насчет фамилии? Она прославила свою фамилию Галушка. А у вас прямо фамилия " принцесса Уэльская"?», «Со сценическим образом небо и земля», «....врушка, успела-таки кремком освежиться, волшебница...!», «удалите наконец то родинку ,она вас очень портит,неоприятный вид с ней».

Также артистка уже давно славится своим чувством стиля, рассказами о правильном питании, любви к спорту и идеальным уходом за кожей. Именно поэтому Вера всегда старается продемонстрировать своим поклонникам безупречное чувство стиля. При этом ее домашние кадры без макияжа, укладок и обработки нравятся фанатам куда больше постановочных.

К примеру, недавно на фан-аккаунте Веры появился чувственный кадр с артисткой, сделанный весной в Париже, когда звезда отправлялась по работе на съемки.

На новом снимке Вера позирует в банном белом халате, с распущенными, немного взлохмаченными волосами, и совершенно без макияжа. Кадр поклонников своей естественностью и миловидностью, так как звезда выглядела по-домашнему,сонной и даже слегка уставшей.

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