Стало відомо, що буде з зарплатами і цінами в Україні в 2021 році
Про це пише Politeka.net.
Зокрема, Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП України в 2021 році на 4,6%. Ціни, у свою чергу, зростуть на 7,3%.
Такі цифри наведені в проект прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, який Кабмін може ухвалити вже сьогодні на засіданні.
Турецька Кардашьян притулилася до скла і вразила видом без штанів: "Подих перехоплює"
Красуня з «Квартал 95» вийшла на вулицю без білизни, ефектні кадри: «Це заборонений прийом!»
Масове скасування пенсій: ПФУ попередив українців про радикальне рішення, хто залишиться без грошей
Долар катастрофічно впаде, українців добили новим прогнозом: що чекає гривню на цьому тижні
У Мінекономіки також очікують, що українська економіка в 2022 годжу зросте на 4,3%, а зростання цін складе 6,2%.
Зростання середньої зарплати (до вирахування податків), за очікуваннями фахівців, очікується таким:
-
2021 – 13362 грн;
-
2022 – 15414 грн;
-
2023 – 17169 грн.
У документі також сказано, що зростання експорту вже в наступному році очікується на 2,9% і 6,4% у 2022 році. А зростання імпорту Мінекономіки прогнозує на рівні 10,6% і 10% відповідно.
Що стосується дефіциту торгового балансу (різниця між сумарною вартістю проданих за кордон товарів та ввезених у країну), то він складе в 2021 році $10,4 млрд і $13,6 млрд у 2022 році.
Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара в 2021 році.
Так, в Кабінеті міністрів прогнозують, що обмінний курс долара в 2021 році становитиме 29,1 гривень/$, на кінець року - 28,8 грн/$.
Зазначимо, що у попередньому прогнозі очікування були на рівні 29,7 гривень/$ у середньому за рік та 29,3 гривень/$ на кінець року.
"Мінекономіки зазначає, що розроблений і представлений прогноз є сценарних припущень, а не простий екстраполяцією попередніх тенденцій розвитку економіки України", - йдеться в офіційному документі.
Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".
Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.
Також Politeka писала, що долар рвоне вгору, гривню чекає серйозний удар: що буде з курсом валют в останні дні липня.