Стало відомо, що буде з зарплатами і цінами в Україні в 2021 році

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП України в 2021 році на 4,6%. Ціни, у свою чергу, зростуть на 7,3%.

заробітна плата, гривні, у руках

Такі цифри наведені в проект прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, який Кабмін може ухвалити вже сьогодні на засіданні.

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У Мінекономіки також очікують, що українська економіка в 2022 годжу зросте на 4,3%, а зростання цін складе 6,2%.

Зростання середньої зарплати (до вирахування податків), за очікуваннями фахівців, очікується таким:

  • 2021 – 13362 грн;

  • 2022 – 15414 грн;

  • 2023 – 17169 грн.

У документі також сказано, що зростання експорту вже в наступному році очікується на 2,9% і 6,4% у 2022 році. А зростання імпорту Мінекономіки прогнозує на рівні 10,6% і 10% відповідно.

Що стосується дефіциту торгового балансу (різниця між сумарною вартістю проданих за кордон товарів та ввезених у країну), то він складе в 2021 році $10,4 млрд і $13,6 млрд у 2022 році.

гроші, гривня

Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара в 2021 році.

Так, в Кабінеті міністрів прогнозують, що обмінний курс долара в 2021 році становитиме 29,1 гривень/$, на кінець року - 28,8 грн/$.

Зазначимо, що у попередньому прогнозі очікування були на рівні 29,7 гривень/$ у середньому за рік та 29,3 гривень/$ на кінець року.

"Мінекономіки зазначає, що розроблений і представлений прогноз є сценарних припущень, а не простий екстраполяцією попередніх тенденцій розвитку економіки України", - йдеться в офіційному документі.

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