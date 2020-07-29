Знаменита артиска Ані Лорак показала на серії архівних фото себе в різних образах поруч з Ігорем Крутим

Як відомо, сьогодні, 29 липня, свій день народження відзначає відомий композитор і продюсер Ігор Крутий. З цього приводу Кароліна опублікувала зворушливий пост, адресуючи той чоловікові.

Художник виповнилося 66 років. Однією з перших з важливою датою Крутого привітала телеведуча Лєра Кудрявцева, слідом за нею поспішив привітати і Кароліну, написавши в Instagram кілька слів.

«З Днем народження, дорогий маестро @igorkrutoy65! Здоров'я і нескінченного творчого польоту! ❤️ Це було недавно, це було давно.. ✌🏻», - написала під серією стильних фото Кароліна.

Ось що відповіли фанати:

«Каролиш, мила, Ігор Яковоевич створив для тебе чудові пісні, в яких всі твої почуття, емоції, твоє серце і душа ❤️ В них вся ти 🙏 Нехай ще не одна пісня буде створена Маестро для тебе 🙏», «Ну треба ж такі часові метаморфози відбуваються з людиною😁👍 так цікаво спостерігати», «Вітаю 👏👏👏»Практично на протязі всього вашого творчого шляху ця людина знаходиться поруч! 🙏🏼 З Днем народження, @igorkrutoy65 «, «Талановитий чоловік, який подарував вам😻😻 і вашим шанувальникам багато хітів❤️❤️❤️».

Також Ані Лорак показала, як веселиться в гримерці перед зйомками. Цього разу Кароліна в одному чорному халаті позувала перед камерою з незвично яскравим макіяжем на обличчі. Зірка покрасувалася з незвичайно яскраво-червоними губами, а також густо наведеними бровами, доповнивши образ акуратною укладанням своїх коротких локонів.

Примітно, що зазвичай Кароліна воліє нюдовые тони і практично ніколи не використовують червону помаду, на відміну від Тіни Кароль, яка прославилася жаркими образами і навіть випустила червону помаду власного бренду (співачка практично на кожному концерті блищить з даними відтінком).

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram зірка також показала, як дуріє перед камерою в тому ж образі, а також чекає, коли з нею попрацюють стилісти. Показуючи своїх колег, співачка посміхалася, інтригуючи майбутніми зйомками. Схоже, шанувальників незабаром чекає новий незвичайних фотосет. І хоча найчастіше Кароліну критикують із-за змін у зовнішності, саму зірку це не хвилює, вона продовжує експериментувати.

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