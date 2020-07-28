Актори популярного серіалу «Папік» від студії «Квартал 95» приступили до зйомок другого сезону
Як повідомляє Politeka.net, про це представники «Квартал 95» розповіли на офіційній сторінці студії в Instagram.
Знімальна група приступила до роботи над другим сезоном 28 липня. Відомо, що зйомки стартували під Одесою.
В пості також були опубліковані фотографії з виконавцями головних ролей в серіалі – Станіславом Бокланом і Дариною Петрожицькою. При цьому було помітно, що актор виглядає постарілим, а актриса позувала в ніжному сукні з квітковим принтом і глибоким декольте.
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Шанувальники серіалу з ентузіазмом відреагували на новину про другий сезон.
«Ой круто, чекаю з нетерпінням», «Дуже чекаю продовження серіалу», «Крутий фільм! І актори круті!», «Це найкраща новина за цей рік», «Класна симпатична компанія зібралися!», «Краще б продовження «Свати»...показали», «Серіал вогонь, не підведіть з другим сезоном», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Петрожицька розкрила правду про розлучення у програмі "Зірковий шлях". Даша вийшла заміж за починаючого актора Олексія Петрожицкого після року залицянь, але шлюб тривав п'ять років.
За словами Даші, незважаючи на те, що розлучитися - було обопільним рішенням, вона багато раз шкодувала про це.
Петрожицкая розповіла, що після розлучення у неї були стосунки з іншими чоловіками, однак до весілля справа так і не дійшло.
Нагадаємо, зірка "Папіка" і шоу "Голос" заявила про розлучення: фатальні подробиці особистого життя Дарини Петрожицької.
Як повідомляла Politeka, зірка "Папіка" і шоу "Голос" Петрожицька потрясла зізнанням: «страшно, не знаю, на скільки мене вистачить…».
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