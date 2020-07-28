Актеры популярного сериала «Папик» от студии «Квартал 95» приступили к съемкам второго сезона

Как сообщает Politeka.net, об этом представители «Квартал 95» рассказали на официальной странице студии в Инстаграм.

Съемочная группа приступила к работе над вторым сезоном 28 июля. Известно, что съемки стартовали под Одессой.

В посте также были опубликованы фотографии с исполнителями главных ролей в сериале – Станиславом Бокланом и Дарьей Петрожицкой. При этом было заметно, что актер выглядит постаревшим, а актриса позировала в нежном платье с цветочным принтом и глубоким декольте.

Поклонники сериала с энтузиазмом отреагировали на новость о втором сезоне.

«Ой круто, жду с нетерпением», «Очень жду продолжения сериала», «Крутой фильм! И актёры крутые!», «Это самая лучшая новость за этот год», «Классная симпатичная компания собрались!», «Лучше бы продолжение «Сваты»...показали», «Сериал огонь, не подведите со вторым сезоном», - пишут люди.

До этого мы писали, что Петрожицкая раскрыла правду о разводе в программе "Зірковий шлях". Даша вышла замуж за начинающего актера Алексея Петрожицкого после года ухаживаний, но брак продлился пять лет.

По словам Даши, несмотря на то, что развестись - было обоюдным решением, она много раз жалела об этом.

Петрожицкая рассказала, что после развода у нее были отношения с другими мужчинами, однако до свадьбы дело так и не дошло.

Напомним, звезда "Папика" и шоу "Голос" заявила о разводе: фатальные подробности личной жизни Дарьи Петрожицкой.

Как сообщала Politeka, звезда "Папика" и шоу "Голос" Петрожицкая потрясла признанием: «страшно, не знаю, на сколько меня хватит…».

Также Politeka писала, что звезда "Папика" ошеломила судей "Голоса", Кароль и Балан не сдержались.