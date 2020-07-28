Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, показала фігуру без білизни

Не так давно зірка вирішила приголомшити фанатів і на своїй другій сторінці, яку веде для того, щоб розповісти про схуднення, дієти, правильне харчування і заняття спортом. На новому кадрі, опублікованому в соціальній мережі Instagram, Віра з'явилася в природному вигляді без білизни, макіяжу і будь-яких прикрас.

"Вічно молода співачка, як її прозвали самі шанувальники, також розкрила секрети свого харчування:

«Як би я не намагалася правильно харчуватися, вже говорила, що я жива людина. І іноді бувають випадкові, вимушені огріхи в харчуванні, іноді - навмисні ( про це розповіла в попередньому пості 😉). Для того, щоб допомагати своєму організму я влаштовую м'які розвантажувальні дні. Я не вегетаріанка. Але і не їм червоне м'ясо. Тільки птицю, рибу, яйця ( перепелині, так як алергія на курячі). І в свої розвантажувальні дні я прибираю весь тваринний білок. Виходять веганські дні. Т

ак ж у розвантажувальні дні повністю прибираю глютен і, як звичайно, без цукру і молочних продуктів. Що залишається запитаєте ви🤪🙈?) відповідаю: Крупи, овочі, бововые, горіхи, насіння, ягоди і фрукти. Це і є мої розвантажувальні дні. У середньому виходить 1 розвантажувальний день в тиждень. В ідеалі зробити 2 дні в тиждень. І без різниці з яким інтервалом. Але важливо, продовжувати пити достатню кількість води.

Я не роблю повного голодування - я до нього поки ще не готова. У розвантажувальні дні я їм так само, як зазвичай, 3 рази в день. Ніякого стресу для організму. Дуже м'яка розвантаження, але на ранок після неї - приємний результат у вигляді легкості. У ці дні тренування в звичному режимі. Нічого не змінюється. Просто полегшене харчування. Такий день у мене був в понеділок 😉 Для кожної людини важлива розвантаження організму і в кожного вона різна😉», - розповіла Віра.

Зазначимо, артистка вже давно славиться своїм почуттям стилю, розповідями про правильному харчуванні, любові до спорту і ідеальним доглядом за шкірою. Саме тому Віра завжди намагається продемонструвати своїм шанувальникам бездоганне відчуття стилю. При цьому її домашні кадри без макіяжу, укладок і обробки подобаються фанатам куди більше постановочних.

До прикладу, нещодавно на фан-акаунті Віри з'явився чуттєвий кадр з артисткою, зроблений навесні в Парижі, коли зірка відправлялася по роботі на зйомки.

На новому знімку Віра позує в банному білому халаті, з розпущеними, трохи взлохмаченными волоссям, і зовсім без макіяжу. Кадр шанувальників своєю природністю і миловидністю, так як зірка виглядала по-домашньому,сонної і навіть трохи втомленою.

«На першому фото я подумала, що це ваша дочка, Соня, навіть молодше виглядає», «Бажаю вам добре відпочити», «Ось це круто. Я б теж так хотів. ??», «Щаслива Віра??», «Хитрющаяя Верунтик…»,»Ви як божественна, ангельська діва, афродіта. І відразу фантазії, фантазії??», «Яка ж ти вбога!!!??‍♂️», «Віра ти тут така ніжна ♥️», «На першому фото Сонечка один в один?», – пишуть користувачі.

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