Известная украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, показала фигуру без белья

Не так давно звезда решила впечатлить фанатов и на своей второй странице, которую ведет для того, чтобы рассказать о похудении, диетах, правильном питании и занятиях спортом. На новом кадре, опубликованном в социальной сети Инстаграм, Вера предстала в естественном виде без белья, макияжа и каких-либо украшений.

"Вечно молодая" певица, как ее прозвали сами поклонники, раскрыла также секреты своего питания:

«Как бы я ни старалась правильно питаться, уже говорила, что я живой человек. И иногда бывают случайные, вынужденные огрехи в питании, иногда - умышленные ( об этом рассказала в предыдущем посте 😉). Для того, чтобы помогать своему организму я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца ( перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни. Т

ак же в разгрузочные дни полностью убираю глютен и, как обычно, без сахара и всех молочных продуктов. Что остается спросите вы🤪🙈?) отвечаю: Крупы, овощи, бововые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Это и есть мои разгрузочные дни. В среднем получается 1 разгрузочный день в неделю. В идеале сделать 2 дня в неделю. И без разницы с каким интервалом. Но важно, продолжать пить достаточное количество воды.

Я не делаю полного голодания - я к нему пока ещё не готова. В разгрузочные дни я ем так же, как обычно, 3 раза в день. Никакого стресса для организма. Очень мягкая разгрузка, но на утро после неё - приятный результат в виде легкости. В эти дни тренировки в обычном режиме. Ничего не меняется. Просто облегченное питание. Такой день у меня был в понедельник 😉 Для каждого человека важна разгрузка организма и у каждого она разная😉», - рассказала Вера.

Отметим, артистка уже давно славится своим чувством стиля, рассказами о правильном питании, любви к спорту и идеальным уходом за кожей. Именно поэтому Вера всегда старается продемонстрировать своим поклонникам безупречное чувство стиля. При этом ее домашние кадры без макияжа, укладок и обработки нравятся фанатам куда больше постановочных.

К примеру, недавно на фан-аккаунте Веры появился чувственный кадр с артисткой, сделанный весной в Париже, когда звезда отправлялась по работе на съемки.

На новом снимке Вера позирует в банном белом халате, с распущенными, немного взлохмаченными волосами, и совершенно без макияжа. Кадр поклонников своей естественностью и миловидностью, так как звезда выглядела по-домашнему,сонной и даже слегка уставшей.

«На первом фото я подумала, что это дочь ваша, Соня, даже моложе выглядит», «Желаю вам хорошо отдохнуть», «Вот это круто. Я бы тоже так хотел. ??», «Счастливая Вера??», «Хитрющаяя Верунтик…»,»Вы как божественная, ангельская дива, афродита. И сразу фантазии, фантазии??», «Какая же ты бедная!!!??‍♂️», «Вера ты здесь такая нежная ♥️», «На первом фото Сонечка один в один?», – пишут пользователи.

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