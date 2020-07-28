Українська телеведуча Леся Нікітюк показала ідеальне тіло в яскравому образі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала кілька нових фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Судячи з опису, вона разом з телевізійним проектом "Le Маршрутка" відвідала Львів і підготувалася до поїздки у Волинську область.

На знімках Леся Нікітюк сидить за столиком в кафе або ресторані. Вона одягнена в легке коротку сукню з квітковими малюнками і шнурівкою на грудях. Судячи по оголених плечах, під нього ведуча не одягла бюстгальтер. Незвичайний фасон вбрання відкриває чудовий вид на зону декольте і стрункі ноги красуні.

Фотограф зняв Лесю Никитюк з різних ракурсів. На першому фото дівчина дивиться в камеру, повернувшись боком до столу і показавши пружне стегно. Одну руку телеведуча поклала на коліна, а іншу приставила до брови. На іншому фото Никитюк підставила обличчя сонячним променям і заплющила очі від задоволення. Камера опинилася вище і зафіксувала бездонне декольте.

Користувачі соціальної мережі прокоментували зовнішній вигляд Лесі і залишили їй безліч коментарів:

"Просто богиня"; "Яка гарна дівчина 👍 Все таки красиві дівчата у нас в країні"; "Ух яка😍🔥"; "Сексуальна ❤️❤️🔥🔥"; "Ох ти, ух ти яка краса!!!"; "Яка ви красива🔥"; "Леся, ти прекрасна"; "львівська панянка"; "Леся, ти виглядаєш з ранку шикарно 👍👍👍красуня 💕💕💕💕"; "Після моєї Дружини, Краща Жінка Землі!".

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

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