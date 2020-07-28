Украинская телеведущая Леся Никитюк показала идеальное тело в ярком образе

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала несколько новых фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Судя по описанию, она вместе с телевизионным проектом "Le Маршрутка" посетила Львов и подготовилась к поездке в Волынскую область.

На снимках Леся Никитюк сидит за столиком в кафе или ресторане. Она одета в легкое короткое платье с цветочными рисунками и шнуровкой на груди. Судя по обнаженным плечам, под него ведущая не надела бюстгальтер. Необычный фасон наряда открывает изумительный вид на зону декольте и стройные ноги красотки.

Фотограф снял Лесю Никитюк с разных ракурсов. На первом фото девушка смотрит в камеру, повернувшись к столу боком и показав упругое бедро. Одну руку телеведущая положила на колено, а другую приставила к брови. На другом фото Никитюк подставила лицо солнечным лучам и зажмурилась от удовольствия. Камера оказалась повыше и запечатлела бездонное декольте.

Пользователи социальной сети прокомментировали внешний вид Леси и оставили ей множество комментариев:

"Просто богиня"; "Какая красивая девушка 👍 Все таки красивые девушки у нас в cтране"; "Ух какая😍🔥"; "Сексуальная ❤️❤️🔥🔥"; "Ох ты, ух ты какая краса!!!"; "Какая вы красивая🔥"; "Леся, ты прекрасна"; "львовская барышня"; "Леся, ты выглядишь с утра шикарно 👍👍👍красотка 💕💕💕💕"; "После моей Жены, Лучшая Женщина Земли!".

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

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