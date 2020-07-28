МОЗ змінив правила роботи і тарифи на послуги "швидкої допомоги" в Україні

Як передає Politeka.net, про це під час онлайн-конференції 27 липня розповіла перший заступник міністра Ірина Садов'як.

За її словами, в Україні вводять категорії викликів, які будуть визначати пріоритет виїзду медичної бригади до пацієнта. Всього їх ввыделили чотири: критичні, екстрені, не екстрені та непрофільні.

Так при критичному виклик "швидка допомога" повинна приїхати максимум за 10 хвилин. До таких відносяться ситуації, що вимагають негайної допомоги, такі як інфаркти, інсульти, політравми. При екстреному - час реагування збільшується до 20 хвилин. Якщо ситуація не екстрена, диспетчери перенаправляють сигнал в медустанову, де надають первинну допомогу, а коли такої можливості немає - відправляють бригади, які ще не зайняті більш серйозними випадками.

"Швидка допомога" і зовсім не приїде, якщо виклик непрофільний. Як повідомила Ірина Садов'як, все обмежиться телефонною консультацією або направленням до сімейного лікаря. Вона додала, що відтепер тариф на виклик медичної бригади збільшується зі 112 до 163 гривень.

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