Первенец появился на свет несколько дней назад

Звезда сериала "Игры престолов", сыгравшая Сансу Старк, впервые стала мамой

Об этом пишет таблоид TMZ.

По информации американских журналистов, 24-летняя актриса Софи Тернер родила девочку.

Актриса со своим мужем Джо Джонасом решили назвать свою дочь Виллой.

Пара тщательно скрывала информацию о радостном событии, но о рождении первенца удалось узнать журналистам. Известно, что роды прошли в Лос-Анджелесе еще 22 июля.

Софи Тернер и Джо Джонас стали парой еще в 2016 году, но официально не выходили вместе в свет еще на протяжении двух лет.

Софи признавалась, что они были помолвлены в 2017 году, опубликовав снимок на своей странице в Instagram. В 2019 году пара провела тайную свадьбу в Лас-Вегасе, где их обвенчал "Элвис Пресли", а через месяц Софи и Джо устроили официальную церемонию во Франции.

О своей беременности Софи не сообщала, но папарацци засняли звезду "Игры престолов" в интересном положении зимой 2020 года.

Также мы рассказывали, как молодая звезда "Игр престолов" блистала на церемонии в роскошном подвенечном дизайнерском платье.

Снимок, на котором та изображена вместе со своим супругом, 29-летним музыкантом Джо Джонасом, просто взорвал соцсети – поклонники пришли в восторг от увиденного:

«Мистер и Миссис Джонас», — подписала снимок актриса.

Напомним, что звезда "Игры престолов" засветилась без белья на красной дорожке: "Вот это фигура!"

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