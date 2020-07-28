Известная украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, порадовала нежным фото в домашнем виде

Артистка уже давно славится своим чувством стиля, рассказами о правильном питании, любви к спорту и идеальным уходом за кожей. Именно поэтому Вера всегда старается продемонстрировать своим поклонникам безупречное чувство стиля. При этом ее домашние кадры без макияжа, укладок и обработки нравятся фанатам куда больше постановочных.

К примеру, недавно на фан-аккаунте Веры появился чувственный кадр с артисткой, сделанный весной в Париже, когда звезда отправлялась по работе на съемки.

На новом снимке Вера позирует в банном белом халате, с распущенными, немного взлохмаченными волосами, и совершенно без макияжа. Кадр поклонников своей естественностью и миловидностью, так как звезда выглядела по-домашнему,сонной и даже слегка уставшей.

«На первом фото я подумала, что это дочь ваша, Соня, даже моложе выглядит», «Желаю вам хорошо отдохнуть», «Вот это круто. Я бы тоже так хотел. ??», «Счастливая Вера??», «Хитрющаяя Верунтик…»,»Вы как божественная, ангельская дива, афродита. И сразу фантазии, фантазии??», «Какая же ты бедная!!!??‍♂️», «Вера ты здесь такая нежная ♥️», «На первом фото Сонечка один в один?», – пишут пользователи.

Ранее мы писали, что Вера уже не раз отмечала, чтоз алог здоровья - это труд, большой и уверенный труд.

«Вы думаете, я не расположена к полноте? Пожалуйста, без иллюзий!», - однажды сказала певица.

При этом она также отмечала, что все вредные привычки следует исключить и не придумывать себе оправдания, ведь на самом деле человек не может жить лишь без воздуха, воды, минимальной здоровой еды и любви. Без всего остального человек может!

Вера считает, что жалеть себя не следует, нужно работать над собой, заботиться о питании и не забывать о спорте. Фанаты же искренно восхищены звездой, подчеркивая, что из-за диеты она выглядит "как 20-летняя красотка".

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