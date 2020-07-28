Відома російська балерина і актриса Анастасія Волочкова похвалилася величезним букетом квітів

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.

На фото Волочкова сидить біля рояля і тримає величезний букет білих квітів. На балерині одягнене довге плаття.

На цей раз вона обійшлася навіть без улюбленого шпагату.

«Я так люблю радіти!🙏🌺 І завжди знаходиться, на щастя, привід для радості», - підписала знімок балерина.

Зазначимо, раніше вона вже хвалилася цим букетом, зазначивши, що з такого сюрпризу почалася її тренування. І натякнула, що отримала такий подарунок від коханця.

«Моя сьогоднішня репетиція почалася з приємного сюрпризу!🙏🌺 Як здорово, коли людина знає, чим мене порадувати!😊😉🌹 І в який момент. Це таке щастя бути коханою! Квіти, несподівано прилетіли в мій балетний зал-це так романтично і тонко», - писала Волочкова в мережі.

При цьому вона постала в зношеної майці блідо-блакитного відтінку і вийшли з моди штанях з клешью. Саме недбалий вигляд часто стає причиною для критики балерини. Хоча вона на подібні нападки особливої уваги не звертає.

Щоб уникнути неприємних коментарів, Волочкова стала обмежувати можливість коментувати її пости.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

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