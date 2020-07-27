Деякі репетитори забирають бали у звичайних абітурієнтів, щороку складаючи тести ЗНО

Про це після аналізу результатів ЗНО-2020 написав у своєму Фейсбук директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

Він уточнив, що вивчення даних учасників, які набрали 200 балів, показало цікаву тенденцію.

«Серед осіб, які отримали 200 балів, досить велика кількість випускників минулих років. Ми проаналізували їх дані. Виявляється, що деякі з них обрали для проходження ЗНО один предмет, вік - 30. Більш того - деякі здають ЗНО щорічно останні 4 роки», - розповів Сидоренко.

Він також повідомив, що на одному з сайтів онлайн підготовки до ЗНО в Полтавській області такі любителі здачі ЗНО хвалилися своїми 200-бальними результатами і пропонували послуги репетиторів.

«Учні повинні знати, що деякі їх репетитори забирають у них бали. Дуже хочеться позбавити репетиторів сенсу хвалитися сертифікатами і змагатися зі своїми учнями», - підкреслив Сидоренко.

Варто відзначити, що оцінка ЗНО в Україні не абсолютна, а рейтингова. Тому, чим більше буде учасників з результатом у 200 балів, тим нижче в рейтингу будуть інші абітурієнти.

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Вони не набрали мінімальний прохідний бал.

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