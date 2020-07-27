Екс-дівчина принца Гаррі - Крессида Бонасье вийшла заміж за його тезку

Навіть якщо ви не вийшли за принца, є надія бути щасливою! Ось і актриса Крессида Бонасье, відома як екс-наречена принца Гаррі, вийшла заміж за його тезку - Гаррі Уентворта-Стенлі. Про це повідомляє Evening Standard, передає Politeka.net

Колишня дівчина принца Гаррі - Крессида Бонасье, з якої спадкоємець престолу зустрічався кілька років, вийшла заміж. Її обранцем став тезка принца Гаррі - син маркізи Мілфорд-Хейвен, Гаррі. З ним дівчина зустрічалася кілька років, а в 2019 році - побралася.

Відзначимо, що Бонасье і принц Гаррі розлучилися в 2014 році через те, що втомилася від надзвичайної уваги ЗМІ та громадськості. Після цього принц Гаррі не пов'язував себе відносинами до 2016 року, коли познайомився з Меган Маркл.

Сама Бонасье після розриву з герцогом Сассекському домоглася успіхів у кіно. Зокрема, зіграла головну героїню в драмі White House Farm, яка принесла їй впізнаваність. Крім того, дівчина не заперечує - її постійно питають про відносини з принцом Гаррі, а також про Меган Маркл - обраниці її екс-коханого. Однак, дівчина вкрай обережна у висловлюваннях і намагається багато не коментувати з цього приводу, оскільки відноситься до герцогині з повагою.

В цілому, Крессида Бонасье цурається преси та навіть своє весілля вирішила від всіх приховати. Подробиць одруження і церемонії ні вона, ні її близькі, розголошувати не стали. Про весілля вона згадала лише раз - в січні 2020 року, зазначивши, що церемонія буде дуже скромною.

"І плаття-бізі я теж не хочу, - відзначала тоді Крессида. - Дівчата красиво в них виглядають, але щодо себе я дуже сумніваюся".

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