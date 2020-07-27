Экс-девушка принца Гарри - Крессида Бонас вышла замуж за его тезку

Даже если вы не вышли за принца, есть надежда быть счастливой! Вот и актриса Крессида Бонас, известная как экс-невеста принца Гарри, вышла замуж за его тезку – Гарри Уэнтворта-Стэнли. Об этом сообщает Evening Standard, передает Politeka.net

Бывшая девушка принца Гарри – Крессида Бонас, с которой наследник престола встречался несколько лет, вышла замуж. Ее избранником стал тезка принца Гарри – сын маркизы Милфорд-Хейвен, Гарри. С ним девушка встречалась несколько лет, а в 2019 году – обручилась.

Отметим, что Бонас и принц Гарри расстались в 2014 году из-за того, что устала от чрезвычайного внимания СМИ и общественности. После этого принц Гарри не связывал себя отношениями до 2016 года, когда познакомился с Меган Маркл.

Сама Бонас после разрыва с герцогом Сассекским добилась успехов в кино. В частности, сыграла главную героиню в драме White House Farm, которая принесла ей узнаваемость. Кроме того, девушка не отрицает – ее постоянно спрашивают об отношениях с принцем Гарри, а также о Меган Маркл – избраннице ее экс-возлюбленного. Однако, девушка крайне осторожна в высказываниях и старается много не комментировать на этот счет, поскольку относится к герцогине с уважением.

В целом, Крессида Бонас сторонится прессы и даже свою свадьбу решила от всех скрыть. Подробностей бракосочетания и церемонии ни она, ни ее близкие, разглашать не стали. О свадьбе она упомянула лишь раз – в январе 2020 года, отметив, что церемония будет очень скромной.

"И платье-бизе я тоже не хочу, - отмечала тогда Крессида. - Девушки красиво в них выглядят, но насчет себя я очень сомневаюсь".

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