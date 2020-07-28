Якщо холодильник порожній, то він все одно набирає два-три перегляди в день, якщо не більше
Мало хто знає, що зла мачуха, змішуючи крупи, просто розвивала у Попелюшки дрібну моторику за системою Монтессорі.
***
Уряд заявив, що підстав для підвищення цін немає, тому ціни будуть підвищуватися без підстав.
"Кошмари українців збуваються": гроші не зараховуються на рахунки Приватбанку, що відбувається
Пристрасна Кароль на пляжі помірялася формами з розкішною мамою Дана Балана: "Гарячіше, ніж Тіна"
Долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського..."
Рахунки українців масово спустошують, розкрито зухвалу схему: "Банкомат з'їдає карту і..."
***
Чоловік заходить до психіатра:
— Я з приводу дружини, доктор. У неї є нав'язлива ідея, що хтось намагається вкрасти її сукні.
— Ви в цьому впевнені?
— Абсолютно. Вона найняла спеціальну людину, щоб він охороняв їх. Я виявив його вчора в шафі.
***
Лікарня. Хірург підколює патологоанатома:
— Ви єдиний лікар, який жодного разу не зробив своїм пацієнтам краще.
— Я єдиний лікар у лікарні, який жодного разу не зробив своїм пацієнтам гірше.
***
— Вибачте, ми не можемо прийняти вас на роботу, у вас немає досвіду.
— У мене й бажання немає, але кого це хвилює?
***
Коні однаково дохнуть і від роботи і від перекуру. Загалом, абсолютно не пристосоване тварина ні до роботи, ні до відпочинку.
***
Бабусі називали Марину повією і наркоманкою, але вона не ображалася. Лише б не дізналися, що вона терапевт.
***
— Васько, твоя корова пасеться у мене в городі!
— Ну, і шо? Твої кури вже рік несуться у мене в курнику, так я ж скандал не закатую.
***
Медики ще достовірно не визначили, передається короновірус через гроші чи ні. Але наш директор вирішив, що зайва обережність ніколи не зашкодить, тому не став виплачувати нам зарплату.
***
Кожен вечір після новин я включаю фільм жахів, щоб хоч якось заспокоїтися.
***
— Милий, скажи мені, будь ласка, а ти інших жінок до мене любив?
— Ну, що ти, люба! Так, поважав трошки...
***
— А чим ви годуєте свого чоловіка?
— Та що самі їмо, те і йому даємо.
Нагадаємо, путінський авіаносець завдав потужного удару по росіянам.
Раніше Politeka повідомляла, що боягузтво Путіна показали одним відео.
Також Politeka писала, що ватажок "міліції ЛНР" заговорив українською в ефірі пропагандистів.