Якщо холодильник порожній, то він все одно набирає два-три перегляди в день, якщо не більше

Мало хто знає, що зла мачуха, змішуючи крупи, просто розвивала у Попелюшки дрібну моторику за системою Монтессорі.

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Уряд заявив, що підстав для підвищення цін немає, тому ціни будуть підвищуватися без підстав.

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Чоловік заходить до психіатра:

— Я з приводу дружини, доктор. У неї є нав'язлива ідея, що хтось намагається вкрасти її сукні.

— Ви в цьому впевнені?

— Абсолютно. Вона найняла спеціальну людину, щоб він охороняв їх. Я виявив його вчора в шафі.

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Лікарня. Хірург підколює патологоанатома:

— Ви єдиний лікар, який жодного разу не зробив своїм пацієнтам краще.

— Я єдиний лікар у лікарні, який жодного разу не зробив своїм пацієнтам гірше.

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— Вибачте, ми не можемо прийняти вас на роботу, у вас немає досвіду.

— У мене й бажання немає, але кого це хвилює?

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Коні однаково дохнуть і від роботи і від перекуру. Загалом, абсолютно не пристосоване тварина ні до роботи, ні до відпочинку.

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Бабусі називали Марину повією і наркоманкою, але вона не ображалася. Лише б не дізналися, що вона терапевт.

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— Васько, твоя корова пасеться у мене в городі!

— Ну, і шо? Твої кури вже рік несуться у мене в курнику, так я ж скандал не закатую.

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Медики ще достовірно не визначили, передається короновірус через гроші чи ні. Але наш директор вирішив, що зайва обережність ніколи не зашкодить, тому не став виплачувати нам зарплату.

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Кожен вечір після новин я включаю фільм жахів, щоб хоч якось заспокоїтися.

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— Милий, скажи мені, будь ласка, а ти інших жінок до мене любив?

— Ну, що ти, люба! Так, поважав трошки...

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— А чим ви годуєте свого чоловіка?

— Та що самі їмо, те і йому даємо.

Нагадаємо, путінський авіаносець завдав потужного удару по росіянам.

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