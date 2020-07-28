Если холодильник пустой, то он всё равно набирает два-три просмотра в день, если не больше
Мало кто знает, что злая мачеха, смешивая крупы, просто развивала у Золушки мелкую моторику по системе Монтессори.
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Правительство заявило, что основания для повышения цен нет, поэтому цены будут повышаться без основания.
Русская Кардашьян в дырявом купальнике сжала «булочки» прямо перед камерой: «Очень сочная»
Доллар катастрофически рухнет, украинцев добили новым прогнозом: что ждет гривну на этой неделе
Доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского..."
Счета украинцев массово опустошают, раскрыта дерзкая схема: "Банкомат съедает карту и..."
***
Мужчина заходит к психиатру:
— Я по поводу жены, доктор. У нее навязчивая идея, что кто-то пытается украсть ее платья.
— Вы в этом уверены?
— Абсолютно. Она наняла специального человека, чтобы он охранял их. Я обнаружил его вчера в шкафу.
***
Больница. Хирург подкалывает патологоанатома:
— Вы единственный врач, который ни разу не сделал своим пациентам лучше.
— Я единственный врач в больнице, который ни разу не сделал своим пациентам хуже.
***
— Извините, мы не можем принять вас на работу, у вас нет опыта.
— У меня и желания нет, но кого это волнует?
***
Кони одинаково дохнут и от работы и от перекура. В общем, совершенно не приспособленное животное ни к работе, ни к отдыху.
***
Бабушки называли Марину проституткой и наркоманкой, но она не обижалась. Лишь бы не узнали, что она терапевт.
***
— Васька, твоя корова пасётся у меня в огороде!
— Ну, и чё? Твои куры уже год несутся у меня в курятнике, так я ж скандал не закатываю.
***
Медики еще достоверно не определили, передается короновирус через деньги или нет. Но наш директор решил, что излишняя осторожность никогда не повредит, поэтому не стал выплачивать нам зарплату.
***
Каждый вечер после новостей я включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться.
***
— Милый, скажи мне, пожалуйста, а ты других женщин до меня любил?
— Ну, что ты, милая! Так, уважал немножко...
***
— А чем вы кормите своего мужа?
— Да что сами едим, то и ему даем.
Напомним, путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам.
Ранее Politeka сообщала, что трусость Путина показали одним видео.
Также Politeka писала, что главарь "милиции ЛНР" заговорил на украинском в эфире пропагандистов.