Если холодильник пустой, то он всё равно набирает два-три просмотра в день, если не больше

Мало кто знает, что злая мачеха, смешивая крупы, просто развивала у Золушки мелкую моторику по системе Монтессори.

***

Правительство заявило, что основания для повышения цен нет, поэтому цены будут повышаться без основания.

***

Мужчина заходит к психиатру:

— Я по поводу жены, доктор. У нее навязчивая идея, что кто-то пытается украсть ее платья.

— Вы в этом уверены?

— Абсолютно. Она наняла специального человека, чтобы он охранял их. Я обнаружил его вчера в шкафу.

***

Больница. Хирург подкалывает патологоанатома:

— Вы единственный врач, который ни разу не сделал своим пациентам лучше.

— Я единственный врач в больнице, который ни разу не сделал своим пациентам хуже.

***

— Извините, мы не можем принять вас на работу, у вас нет опыта.

— У меня и желания нет, но кого это волнует?

***

Кони одинаково дохнут и от работы и от перекура. В общем, совершенно не приспособленное животное ни к работе, ни к отдыху.

***

Бабушки называли Марину проституткой и наркоманкой, но она не обижалась. Лишь бы не узнали, что она терапевт.

***

— Васька, твоя корова пасётся у меня в огороде!

— Ну, и чё? Твои куры уже год несутся у меня в курятнике, так я ж скандал не закатываю.

***

Медики еще достоверно не определили, передается короновирус через деньги или нет. Но наш директор решил, что излишняя осторожность никогда не повредит, поэтому не стал выплачивать нам зарплату.

***

Каждый вечер после новостей я включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться.

***

— Милый, скажи мне, пожалуйста, а ты других женщин до меня любил?

— Ну, что ты, милая! Так, уважал немножко...

***

— А чем вы кормите своего мужа?

— Да что сами едим, то и ему даем.

Напомним, путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам.

Ранее Politeka сообщала, что трусость Путина показали одним видео.

Также Politeka писала, что главарь "милиции ЛНР" заговорил на украинском в эфире пропагандистов.