Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе у невдалому вигляді разом з величезним букетом квітів

Цього разу Анастасія з'явилася в улюбленому балетному залі в недбалому вигляді, за який її масово висміюють і критикують. При цьому сама Анастасія уваги на таке не зважає й продовжує і продовжує кожен раз на тренуванні з'являтися в зношеній майці блідо-блакитного відтінку і вийшовших з моди штанях з клешью.

До речі, саме за червоні штани Анастасію жорстко висміяли в останній раз, коли та з'явилася перший раз за декілька місяців не в них, а в блакитних штанях і старої жилетці. В цей же раз, щоб не отримати чергову порцію гнівних коментарів, Анастасія приховала доступ до коментированию її посади.

«Моя сьогоднішня репетиція почалася з приємного сюрпризу!🙏🌺 Як здорово, коли людина знає, чим мене порадувати!😊😉🌹 І в який момент.🩰 Це таке щастя бути коханою! Квіти, несподівано прилетіли в мій балетний зал-це так романтично і тонко🙏🩰🦢 Я посміхнулася.😊 А в поєднанні з моїми пуантами це чарівна композиція 🙏 (загляньте в карусельке😉) Я дуже люблю Квіти і букети світлих відтінків.🙏😊🌺 #анастасияволочкова»,- написала Волочкова.

До цього у спеціальному ролику телеведуча похвалилася кількома вправами і частиною заняття, під час якого вона в чорно-синьому спортивному костюмі ходила з боку в бік. Тоді фанати відзначили, що вона завжди носить "червоні підштаники".

Також балерина показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram несподіваний кадр, який був зроблений багато років тому, ще до того як зірка покинула Великий театр з ганьбою і розповніла до невпізнання.

Анастасія позувала в концертному балетному вбранні і потрясла ідеально-стрункою і доглянутою фігурою. Раніше балерина була дуже стрункою, з худими плечима і талією, за які тепер Волочкову часто стядят. Світлі локони і акуратні риси обличчя артистки, як часто жартує користувачі Instagram, "безповоротно зникли".

Зараз розповніла балерина не схожа на себе колишню: отримує море негативних слів в свою адресу, спантеличує відвертими зйомками і ппадает у скандали, за які розплачується в суді.

«Дорогі друзі, спасибі всім, хто подивився балет "ЖИЗЕЛЬ" зі мною в головній ролі під час нашого Live Stream🌺 Терерь це відео з Великого Театру можна дивитися на моєму сайті і каналі YouTube», - написала Волочкова під фото.

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