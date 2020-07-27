Серпень вразить українців великим розкидом температур – від рекордної спеки до заморозків

Про це в понеділок, 27 липня, повідомили в "Укргідрометцентрі".

Так, згідно з прогнозом, середня місячна температура очікується в межах +19...+24 градусів (у гірських районах 16-17 градусів тепла), що є рекордом, перевищуючи на два градуси середні багаторічні значення.

А ось опадів очікується в межах норми. Прогнозоване місячна кількість опадів повинно скласти 33-84 мм, а в Карпатах – до 122 мм.

Також в "Укргідрометцентрі" відзначили, що, за даними спостережень, у серпні середня місячна температура повітря складе +17...+20 градусів, на півдні і південному сході країни місцями +21...+23 градусів, в гірських районах +11...+16 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури в серпні очікується +34...+41 градусів, в Луганській області місцями до аномальних +42 градусів, в гірських районах +26...+33 градусів. Абсолютний мінімум – +1...+7 градусів тепла, на півдні до +11 градусів тепла, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0...-2 градуси морозу.

Середня місячна кількість опадів складає в південній частині 27-59 мм, на решті території 35-76 мм, в Карпатах та на Прикарпатті – до 145 мм

Можуть у серпні бути і заморозки на поверхні грунту. Згідно з прогнозом вони можуть вдарити в кінці серпня. Уникнути заморозків вдасться жителям південних та більшості центральних областей.

Відзначимо, що, за прогнозами синоптиків, осінь 2020 року почнеться вчасно. Це означає, що українцям залишилося трохи більше місяця для того, щоб насолодитися літом і з'їздити у відпустку.

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