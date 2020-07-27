Август поразит украинцев огромным разбросом температур – от рекордной жары до заморозков

Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в "Укргидрометцентре".

Так, согласно прогнозу, средняя месячная температура ожидается в пределах +19...+24 градусов (в горных районах 16-17 градусов тепла), что является рекордом, превышая на два градуса средние многолетние значения.

А вот осадков ожидается в предалах нормы. Прогнозируемое месячное количество осадков должно составить 33-84 мм, а в Карпатах – до 122 мм.

Также в "Укргидрометцентре" отметили, что, по данным наблюдений, в августе средняя месячная температура воздуха составит +17...+20 градусов, на юге и юго-востоке страны местами +21...+23 градусов, в горных районах +11...+16 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры в августе ожидается +34...+41 градусов, в Луганской области местами до аномальных +42 градусов, в горных районах +26...+33 градусов. Абсолютный минимум – +1...+7 градусов тепла, на юге до +11 градусов тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0...-2 градуса мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет в южной части 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и на Прикарпатье – до 145 мм

Могут в августе быть и заморозки на поверхности почвы. Согласно прогнозу они могут ударить в конце августа. Избежать заморозков удастся жителям южных и большинства центральных областей.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, осень 2020 года начнется вовремя. Это значит, что украинцам осталось чуть больше месяца для того, чтобы насладиться летом и съездить в отпуск.

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