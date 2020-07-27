Дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала свої принади у відвертому одязі

Як повідомляє Politeka.net, вона виклала нові фото в соціальній мережі "Instagram".

Ірина Морозюк любить показати своє тіло у всій красі і регулярно радує шанувальників пікантними кадрами. На цей раз вона вбралася в короткий сірий топ з тонкими бретельками і рвані джинсові шорти. На знімках видно, що дружина футболіста не одягла бюстгальтер для прогулянки на природу.

Так на першому фото красуня сидить на лавці, розсунувши ноги. Вона відкинула руки за голову, зав'язуючи волосся у хвіст. Вона також повернулася трохи боком, щоб її бюст було видно як можна краще.

На іншому фото Ірина Морозюк стоїть на доріжці, засунувши одну руку в задню кишеню шортів, а інший тримає в клатч. Дівчина, млосно дивиться в камеру, трохи нахиливши голову вперед. Її топ просвічується, як ніби мокрий, можна розгледіти всі пікантні деталі її тіла.

Користувачі соціальної мережі поділилися своїми враженнями від нового образу Ірини Морозюк:

"Ірина, ти просто космос💦💦"; "Коли ви почнете транслювати щось окрім сексу?"; "Повернувся з-за Морозюк на instagram 😂😂"; "Спекотна красуня!"; "Чого ліфчик не носиш?"; "Дика киця🔥"; "Чудовий колір шкіри🔥".

Нагадаємо, дружина екс - "динамівця" Морозюка розляглася на канапі в приголомшливому вбранні.

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