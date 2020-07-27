Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала свои прелести в откровенной одежде

Как сообщает Politeka.net, она выложила новые фото в социальной сети "Инстаграм".

Ирина Морозюк любит показать свое тело во всей красе и регулярно радует поклонников пикантными кадрами. На этот раз она нарядилась в короткий серый топ с тонкими бретельками и рваные джинсовые шорты. На снимках видно, что супруга футболиста не надела бюстгальтер для прогулки на природу.

Так на первом фото красотка сидит на скамейке, раздвинув ноги. Она запрокинула руки за голову, завязывая волосы в хвост. Она также повернулась слегка боком, чтобы ее бюст был виден как можно лучше.

На другом фото Ирина Морозюк стоит на дорожке, засунув одну руку в задний карман шорт, а другой держит в клатч. Девушка томно смотрит в камеру, чуть наклонив голову вперед. Ее топ просвечивается, как будто мокрый, можно разглядеть все пикантные детали ее тела.

Пользователи социальной сети поделились своими впечатлениями от нового образа Ирины Морозюк:

"Ирина, ты просто космос💦💦"; "Когда вы начнете транслировать что-то кроме секса?"; "Вернулся из-за Морозюк на инстаграм 😂😂"; "Знойная красотка!"; "Чего лифчик не носишь?"; "Дикая киса🔥"; "Восхитительный цвет кожи🔥".

Напомним, жена экс "динамовца" Морозюка разлеглась на диване в умопомрачительном наряде.

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