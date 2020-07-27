Віра Кекелія, Лера Товстолес та Ірина Сопонару з "Квартал 95" показали, чим захоплюють шанувальників

У складі «Кварталу» кожна дівчина виконує різні ролі, дивує перетвореннями і веселить новими юмористичными виступами. При цьому в житті дівчата зовсім інші – у кого-то важкий характер, хтось любить безтурботно веселитися з колегами, а хтось любить тишу і не ходить на модні тусовки. Наприклад, популярні блондинки з «Жіночого кварталу» знають, як привернути увагу до себе.

Так, співачка і учасниця "Жіночого кварталу" Віра Кекелія після народження малюка стала міняти свій раціон і привести фігуру в порядок. Як розповіла артистка, вона не уявляє свого життя без солодкого і мучного. Однак тепер від цього доведеться відмовитися.

Відкриваючи секрети харчування, Віра зазначила, що вранці їсть лише трохи каші, потім дозволяє шматочок хліба з фетою або авокадо.

«Слава богу, коли ти годуєш дитину, один раз кава з вершками можна і як раз я собі це дозволяю вранці. І печиво. Або шоколадну цукерку. Я та мама, яка їсть все», - підкреслила одного разу Віра.

Обідає артистка просто – супом або м'ясом, рибою.

«протягом усього дня я випиваю близько двох літрів чистої води. Між сніданком, обідом і вечерею у мене обов'язково є перекус. У першій половині дня у вигляді фруктів. У другій половині дня я випиваю склянку кефіру або ряжанку, ряжанку обожнюю», - також відзначала Віра.

Друга актриса «Жіночого Кварталу» Лера Товстолес – професійна модель. Дівчина знає, як підтримувати себе у формі, епатувати публіку і худнути без напруги. Вона брала участь в показах по всьому світу і виходила на подіум разом з Іриною Шейк.

Зараз, будучи учасницею «Кварталу», дівчина мало відпочиває, багато репетирує і проводить час з колегами.

«Коли все ж знаходиться кілька годин перерви, веселимося по повній. Коли вперше були з концертом в Туреччині, ми встигли за 3 години вільного часу побувати в аквапарку: скупатися в усіх басейнах і покататися на всіх гірках. Будучи в Одесі, нам вдалося знайти час для прогулянок по Дерибасівській і біля моря. Ще ми з дівчатками дуже любимо танцювати і фотографуватися, коли ніхто не дивиться», - розповідає струнка модель.

А ось Ірина Сопонару - зірка “Жіночого Кварталу” вегетаріанка і великий кіноман. Струнка блондинка живиться насичено, правильно і зовсім не в тягар для організму.

З самого дитинства вона мріяла стати актрисою.

«Я пам'ятаю, що дуже любила КВК і завжди дивилася його по телевізору з батьками. Раніше КВН-команди їздили в концертні тури. Я була на всіх концертах топових команд. І перша команда, виступ якої я побачила наживо, була БГУ - білоруси. Я дивилася і розуміла, що дуже хочу грати в КВН», – розповідала раніше Ірина.

Поки що дівчина не готова залишати сцену і ставати матір'ю.

«Мені здається, я можу бути ніколи не готова. Тут треба, як кажуть, стрибнути з пірсу і все, далі нікуди діватися, треба плисти. Безумовно, в майбутньому я хотіла б мати дітей. Мені подобається думати про це: яка я буду мама, як би я зробила? Поки це якісь думки і фантазії, а як вийде в житті - будемо дивитися», - розповіла красуня з «Кварталу».

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