Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як проводить час на ранковій пробіжці

Як відомо, Настя уде лавно ходить в спортзал, займається вдома і розповідає про своє правильному харчуванні. Після того, як співачка скинула двадцять кілограм, вона також кожен ранок вирушає на пробіжку. При цьому робить це знмаенитость навіть на відпочинку у відпустці.

В цей раз струнка зірка в чорному спортивному топі і велосипедках похвалилася фігурою після чергових занять. А також захопила чистим обличчям без макіяжу, розповівши про переваги своїх занять:

«Такий красивий світанок робить навіть звичну пробіжку чимось дивним🌅 З початком нового тижня, друзі ❤️ Нехай вона буде для вас такою ж сонячною #sunriselover #workation», - написала Настя.

Ось що відповіли фанати:

«Які позитивні фото 😍», «Красоточка♥️», «Ноги - казка😍🔥», «Насть, ну ти красуня 😻🔥», «Анастасія, який крутий стрибок 😍🔥 дуже красиво ❤️🥰», «😃 відразу подумала стрибок на скошене поле 😅 потім розумію що це без парашута не реально) потім подивилася на друге фото і зрозуміла що це траса 😂😅», «Костюм - супер! І фігура дуже мотивує 😊💙», «Настя ти класна», «Губыыыыы😘😘😘».

Зазначимо, зараз Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя, показує, як відпочиває з чоловіком Олексієм Потапенком на курортах, робить звіти з концертів і все частіше знімає оригінальний контент-спеціально для "Тік-Струму", який потім публікує на інших платформах.

Нещодавно Настя також показала річний ролик з відпочинку, який був зроблений під час плавання в басейні зірки вдома. Не секрет, що схуднення струнка Настя з задоволенням демонструє своє тіло, Настя є любителькою показати підтягнуті після тренувань форми в модних нарядах або купальниках.

Сьогодні зірка позувала в модному чорному купальнику з написом на грудях. Засмагла красуня вирішила показати, як веселиться в басейні:

«Ух ти 🔥», «Де кліп A huevo?», «Якісна ☝️🌹💋», «Це просто зворотній перемотування😎😎🙄🙄», «Хочу з тобою поплавати Настуся))», «Супер 👍», «А що за програма?», «Зворотний флеш - - - це настя?? 💣😎», «Краса😻😻», «Це просто щось неймовірно красиве 🔥❤️», «Красуня😍», «Плаваєш Настя», «Я подумав тебе кудись затягує 😂», «Трошки краси в стрічку!!!😍🔥❤️😻⭐❤🎈🔥☝», - написали шанувальники.

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