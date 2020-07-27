Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как проводит время на утренней пробежке

Как известно, Настя уде лавно ходит в спортзал, занимается дома и рассказывает о своем правильном питании. После того, как певица сбросила двадцать килограмм, она также каждое утро отправляется на пробежку. При этом делает это знмаенитость даже на отдыхе в отпуске.

В этот раз стройная звезда в черном спортивном топе и велосипедках похвасталась фигурой после очередных занятий. А также восхитила чистым лицом без макияжа, рассказав о достоинствах своих занятий:

«Такой красивый рассвет делает даже привычную пробежку чём-то удивительным🌅 С началом новой недели, друзья ❤️ Пусть она будет для вас такой же солнечной #sunriselover #workation», - написала Настя.

Вот что ответили фанаты:

«Які позитивні фото 😍», «Красоточка♥️», «Ноги - сказка, почему это так вкусно?😍🔥», «Насть, ну ты красотка 😻🔥», «Анастасия, какой крутой прыжок 😍🔥 очень красиво ❤️🥰», «😃 сразу подумала прыжок на скошенное поле 😅 потом понимаю что это без парашюта не реально) потом посмотрела на второе фото и поняла что это трасса 😂😅», «Костюм - супер! И фигура очень мотивирует 😊💙», «Настя ты классная», «Губыыыыы😘😘😘».

Отметим, сейчас Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни, показывает, как отдыхает с мужем Алексеем Потапенко на курортах, делает отчеты с концертов и все чаще снимает оригинальный контент специально для "Тик-Тока", который потом публикует на других платформах.

Недавно Настя также показала летний ролик из отдыха, который был сделан во время плавания в бассейне звезды дома. Не секрет, что похудения стройная Настя с удовольствием демонстрирует свое тело, Настя является любительницей показать подтянутые после тренировок формы в модных нарядах или купальниках.

Сегодня звезда позировала в черном модном купальнике с надписью на груди. Загорелая красотка решила показать, как веселится в бассейне:

«Ух ты 🔥», «Где клип A huevo?», «Качественна ☝️🌹💋», «Это просто обратная перемотка😎😎🙄🙄», «Хочу с тобой поплавать Настенька))», «Супер 👍», «А что за приложение?», «Обратный флеш - - - это настя?? 💣😎», «Красота😻😻», «Це просто щось неймовірно красиве 🔥❤️», «Красотка😍», «Плаваешь Настя», «Я подумал тебя куда то затягивает 😂», «Немножко красоты в ленту!!!😍🔥❤️😻⭐❤🎈🔥☝», - написали поклонники.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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