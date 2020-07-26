Спливли нові подробиці ворожнечі двох герцогинь - Меган Маркл і Кейт Міддлтон
Нещодавно з'явилася біографія членів королівської сім'ї «У пошуках свободи», написана Омідом Скобі і Керолін Дюран в якій спливли деталі конфлікту між Кейт Міддлтон і Меган Маркл, передає Ок-magazine.
Згідно інсайдерської інформації авторів, герцогиня Кембриджська «мало що зробила для подолання розриву» з Меган Маркл, а також для дозволів конфлікту між принцом Вільямом і принцом Гаррі, відносини яких охололи після одруження останнього з «простолюдинкою».
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Кейт, яка досі згадувалася в пресі як миротворець між онуками королеви Єлизавети, насправді ніколи не намагалася подружитися з Меган Маркл, адже у герцогинь не було ніяких спільних інтересів.
«Вони з усіх сил намагалися зберегти ввічливість, але не мали нічого спільного, крім того, що жили в Кенсингтонському палаці», — пишуть автори.
Як приклад вони згадують показовий епізод. Якось раз Кейт Міддлтон і Меган Маркл одночасно вийшли з палацу, щоб відправитися за покупками в один і той же супермаркет. Герцогиня Кембриджська, побачивши Маркл, демонстративно сіла у свій Range Rover, залишивши невістку в самоті стояти на краю вулиці.
Якось раз герцогиня Кембриджська піднесла герцогині Сассекській розкішний букет квітів на знак примирення. Однак дружина принца Гаррі жест не оцінила, недвозначно давши зрозуміти, що квітів недостатньо.
Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон
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