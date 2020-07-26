Вера показала себя без макияжа и фотошопа

Знаменита украинская певица Вера Брежнева поделилась домашним кадром, восхитив фигурой в черном белье

Несмотря на плотный график, работу над различными проектами и постоянную занятость из-за подготовки к будущим концертам (из-за карантина многие выступления звезда вынуждена была отменить ранее), Вера продолжает следить за собой, рассказывает о своем питании и удивляет результатами, пишет Рoliteka.net.

На новом домашнем селфи певица показала подтянутую фигуру в одном черном белье. Вера также позировала без макияжа и каких либо укладок.

Ранее она уже не раз отмечала, чтоз алог здоровья - это труд, большой и уверенный труд.

«Вы думаете, я не расположена к полноте? Пожалуйста, без иллюзий!», - однажды сказала певица.

При этом она также отмечала, что все вредные привычки следует исключить и не придумывать себе оправдания, ведь на самом деле человек не может жить лишь без воздуха, воды, минимальной здоровой еды и любви. Без всего остального человек может!

Вера считает, что жалеть себя не следует, нужно работать над собой, заботиться о питании и не забывать о спорте. Фанаты же искренно восхищены звездой, подчеркивая, что из-за диеты она выглядит "как 20-летняя красотка".

Как известно, певица славится идеальным уходом за собой, любит демонстрировать стройную фигуру и активно рассказывает о секретах успешного похудения. Чтобы интриговать поклонников в самом начале летнего сезона, недавно также Вера представила несколько кадров в моднм купальнике нюдового оттенка.

Вера предстала на новом кадре в модном купальнике нежного бежевого оттенка с аккуратным вырезом на спине и восхитила заметно постройневшей фигурой и аппетитными формами. Повернувшись к объективу спиной, звезда подчеркнула ягодицы идеалньым образом.

Однако, поскольку кадры были представленны в разделе Стори, поклонники не смогли прокомментировать в Инстаграм звезды новые снимки.

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