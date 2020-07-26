Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як виглядала в молодості і вразила всіх

Цього разу, кілька годин тому, балерина показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram несподіваний кадр, який був зроблений багато років тому, ще до того як зірка покинула Великий театр з ганьбою і розповніла до невпізнання, пише Politeka.net.

Анастасія позувала в концертному балетному вбранні і потрясла ідеально-стрункою і доглянутою фігурою. Раніше балерина була дуже стрункою, з худими плечима і талією, за які тепер Волочкову часто стядят. Світлі локони і акуратні риси обличчя артистки, як часто жартує користувачі Instagram, "безповоротно зникли".

Зараз розповніла балерина не схожа на себе колишню: отримує море негативних слів в свою адресу, спантеличує відвертими зйомками і ппадает у скандали, за які розплачується в суді.

«Дорогі друзі, спасибі всім, хто подивився балет "ЖИЗЕЛЬ" зі мною в головній ролі під час нашого Live Stream🌺 Терерь це відео з Великого Театру можна дивитися на моєму сайті і каналі YouTube», - написала Волочкова під фото.

Також раніше в спеціальному ролику телеведуча похвалилася кількома вправами і частиною заняття, під час якого вона в чорно-синьому спортивному костюмі ходила з боку в бік. Також Анастасія зазначила, чим саме займалася відео:

«Невелике відео селфи з репетиції.🩰 Діагональ. Піруети.💃 Швидко і невимушено😊», - написала Анастасія.

Користувачі мережі відразу ж відповіли:

«Невимушено, ага, сто потів зійшло, почервоніла гірше раку 🤣», «Переглянете відео , Вас в кінці кожного піруету завалює вправо», «По моєму, вона в стрибку заснула😂😂😂», «Якщо чесно і без образ.. Ви з Діаною Вишневої однолітки, але різниця у вас колосальна. Правда закінчуйте, стати педагогом, якщо не хочеться закінчувати з балетом, але не треба себе на посмешиле виставляти», «Анастасія, не ганьбіть», «Нарешті червоні підштаники зняла😮😮😮», «Одинока бабенция ...», «Балерина на пенсії розважається. Павлова і Плисетская відпочивають... 😆😆😆».

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