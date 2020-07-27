У цьому сезоні цей елемент гардеробу став по праву справжнім хітом літа.
З допомогою шортів можна створити самі оригінальні та привабливі образи, які, не тільки у всій красі продемонструють всі принади фігури, але і будуть дуже зручними.
Пости знаменитостей в шортах б'ють всі рекорди за кількістю лайків та переглядів. Настя Каменських, Світлана Лобода, Анна Сєдокова, Маша Єфросиніна, Оля Цибульська та багато інших вже показали кращі приклади нарядів з використанням цього елементу гардеробу.Оля Цибульська
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