Українські знаменитості все частіше віддають перевагу широким шортам в літню пору

У цьому сезоні цей елемент гардеробу став по праву справжнім хітом літа.



З допомогою шортів можна створити самі оригінальні та привабливі образи, які, не тільки у всій красі продемонструють всі принади фігури, але і будуть дуже зручними. Пости знаменитостей в шортах б'ють всі рекорди за кількістю лайків та переглядів. Настя Каменських, Світлана Лобода, Анна Сєдокова, Маша Єфросиніна, Оля Цибульська та багато інших вже показали кращі приклади нарядів з використанням цього елементу гардеробу. Оля Цибульська

Настя Каменських

Надя Дорофєєва

Світлана Лобода

Анна Сєдокова

Раніше ми повідомляли, що модель Тілан Блондо, яку охрестили найкрасивішою дівчинкою у світі, блиснула нереальною красою в крихітному топі і шортах. Модель застигла в ніжній позі заради гарного знімка, заглядаючи при цьому у камеру.

Фотографію вона вирішила ніяк не підписувати, хоча її шанувальники прийшли в захват від витівки кумира.