Українські знаменитості все частіше віддають перевагу широким шортам в літню пору

У цьому сезоні цей елемент гардеробу став по праву справжнім хітом літа.

З допомогою шортів можна створити самі оригінальні та привабливі образи, які, не тільки у всій красі продемонструють всі принади фігури, але і будуть дуже зручними.

Пости знаменитостей в шортах б'ють всі рекорди за кількістю лайків та переглядів. Настя Каменських, Світлана Лобода, Анна Сєдокова, Маша Єфросиніна, Оля Цибульська та багато інших вже показали кращі приклади нарядів з використанням цього елементу гардеробу.

Оля Цибульська 

Настя Каменських 
Надя Дорофєєва 

Світлана Лобода

Анна Сєдокова 

Раніше ми повідомляли, що модель Тілан Блондо, яку охрестили найкрасивішою дівчинкою у світі, блиснула нереальною красою в крихітному топі і шортах. Модель застигла в ніжній позі заради гарного знімка, заглядаючи при цьому у камеру.  
 
Фотографію вона вирішила ніяк не підписувати, хоча її шанувальники прийшли в захват від витівки кумира.