Украинские знаменитости все чаще отдают предпочтения широким шортам в летнюю пору

В этом сезоне этот элемент гардероба стал по праву настоящим хитом лета.



С помощью шорт можно создать самые оригинальные и привлекательные образы, которые, не только во всей красе продемонстрируют все прелести фигуры, но и будут очень удобными. Посты знаменитостей в шортах бьют все рекорды по количеству лайков и просмотров. Настя Каменских, Светлана Лобода, Анна Седокова, Маша Ефросинина, Оля Цибульская и многие другие показали уже лучшие примеры нарядов с использованием этого элемента гардероба. Оля Цибульская

Настя Каменских

Надя Дорофеева

Светлана Лобода

Анна Седокова

Ранее мы сообщали, что модель Тилан Блондо, которую окрестили самой красивой девочкой в мире, сверкнула нереальной красотой в крохотном топе и шортах. Модель застыла в нежной позе ради красивого снимка, заглядывая при этом в камеру.

Фотографию она решила никак не подписывать, хотя ее поклонники пришли в настоящий восторг от выходки кумира.