В этом сезоне этот элемент гардероба стал по праву настоящим хитом лета.
С помощью шорт можно создать самые оригинальные и привлекательные образы, которые, не только во всей красе продемонстрируют все прелести фигуры, но и будут очень удобными.
Посты знаменитостей в шортах бьют все рекорды по количеству лайков и просмотров. Настя Каменских, Светлана Лобода, Анна Седокова, Маша Ефросинина, Оля Цибульская и многие другие показали уже лучшие примеры нарядов с использованием этого элемента гардероба.Оля Цибульская
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