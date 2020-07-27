Знаменита українська співачка Настя Каменських повеселилася в басейні в модному купальнику

Зараз Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя, показує, як відпочиває з чоловіком Олексієм Потапенком на курортах, робить звіти з концертів і все частіше знімає оригінальний контент-спеціально для "Тік-Току", який потім публікує на інших платформах.

Нещодавно Настя також показала річний ролик з відпочинку, який був зроблений під час плавання в басейні зірки вдома. Не секрет, що схуднення струнка Настя з задоволенням демонструє своє тіло, Настя є любителькою показати підтягнуті після тренувань форми в модних нарядах або купальниках.

Сьогодні зірка позувала в модному чорному купальнику з написом на грудях. Засмагла красуня вирішила показати, як веселиться в басейні:

«Ух ти 🔥», «Де кліп A huevo?», «Якісна ☝️🌹💋», «Це просто зворотній перемотування😎😎🙄🙄», «Хочу з тобою поплавати Настуся))», «Супер 👍», «А що за програма?», «Зворотний флеш - - - це настя?? 💣😎», «Краса😻😻», «Це просто щось неймовірно красиве 🔥❤️», «Красуня😍», «Плаваєш Настя», «Я подумав тебе кудись затягує 😂», «Трошки краси в стрічку!!!😍🔥❤️😻⭐❤🎈🔥☝», - написали шанувальники.

Раніше в соціальній мережі Instagram співачка поділилася стильним фото, під яким розповіла про важливої новини, пов'язаної з шоу до Дня Незалежності України.

Так, співачка показала на фото стильний наряд – тісна біле плаття, подчеркнувшее її струнку і схудлу фігуру. Настя зробила яскравий макіяж і спеціально зав'язала волосся в акуратний пучок. Під новим кадром Настя розповіла, що спеціально до національного свята вона вирішила записати нове шоу.

"Готуємо для вас дещо неймовірне! Ви зможете побачити це вже 24 серпня, в День Незалежності України. А поки ділюся з вами чарівної фотографією зі зйомок. Образ, локація і захід сонця разом створили ось таку красу, і я дуже хотіла, щоб ви як можна швидше це побачили!", - написала Настя під кадром в Instagram.

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