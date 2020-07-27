Знаменитая украинская певица Настя Каменских повеселилась в бассейне в модном купальнике

Сейчас Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни, показывает, как отдыхает с мужем Алексеем Потапенко на курортах, делает отчеты с концертов и все чаще снимает оригинальный контент специально для "Тик-Тока", который потом публикует на других платформах.

Недавно Настя также показала летний ролик из отдыха, который был сделан во время плавания в бассейне звезды дома. Не секрет, что похудения стройная Настя с удовольствием демонстрирует свое тело, Настя является любительницей показать подтянутые после тренировок формы в модных нарядах или купальниках.

Сегодня звезда позировала в черном модном купальнике с надписью на груди. Загорелая красотка решила показать, как веселится в бассейне:

«Ух ты 🔥», «Где клип A huevo?», «Качественна ☝️🌹💋», «Это просто обратная перемотка😎😎🙄🙄», «Хочу с тобой поплавать Настенька))», «Супер 👍», «А что за приложение?», «Обратный флеш - - - это настя?? 💣😎», «Красота😻😻», «Це просто щось неймовірно красиве 🔥❤️», «Красотка😍», «Плаваешь Настя», «Я подумал тебя куда то затягивает 😂», «Немножко красоты в ленту!!!😍🔥❤️😻⭐❤🎈🔥☝», - написали поклонники.

Ранее в социальной сети Инстаграм певица поделилась стильным фото, под которым рассказала о важной новости, связанной с шоу ко Дню Независимости Украины.

Так, певица показала на фото стильный наряд – тесное белое платье, подчеркнувшее ее стройную и похудевшую фигуру. Настя сделала яркий макияж и специально завязала волосы в аккуратный пучок. Под новым кадром Настя рассказала, что специально к национальному празднику она решила записать новое шоу.

"Готовим для вас кое-что невероятное! Вы сможете увидеть это уже 24 августа, в День Независимости Украины. А пока делюсь с вами волшебной фотографией со съемок. Образ, локация и закат солнца вместе создали вот такую красоту, и я очень хотела, чтобы вы как можно быстрее это увидели!", - написала Настя под кадром в Инстаграм.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть