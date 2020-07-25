Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода забыла про стыд и сверкнула невероятной красотой в платье без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я там, где должна быть... Я с тем, с кем должна быть...Я такая, какая должна быть 🖤», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Лобода позирует в платье с глубоким вырезом без белья, из-за чего виднеются роскошные формы знаменитости. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Тысяча чертей, это идеально!», «Светлана, у вас совесть есть? Так ведь и сердце прихватить может», «шикарные бомбы», «вау», «греческая богиня», «это, наверно, лучшее чувство», «Светлана Вы очень красивая», «вы – наше все», — пишут они.

До этого мы писали, что певицу Светлану Лободу, которая уже долгое время живет в России, заметили в Украине

Что примечательно, видеозапись выступления сама артистка опубликовала в cториз на своей странице в Инстаграм.

По данным источников, 24 июля Светлана Лобода спела на закрытом мероприятии в Одессе впервые за три года. Певица исполнила только для для VIP-гостей свои композиции "Твои глаза" и "К черту любовь". Как всегда, наряд артистки был максимально соблазнительным. Она надела черное боди с поясом, которое обнажило бедра, а также высокие черные сапоги и белый пиджак.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть.

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа.

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев.