Погода в Україні 26 липня атакує з новою силою, сильні дощі накриють західні регіони

Про це повідомляє Politeka.

Так, на заході очікуються сильні дощі, однак це не завадить повітрю прогрітися до 24-27 градусів тепла вдень. Вночі похолодає до 14-16 за Цельсієм.

На півночі країни опади накриють лише Житомирську область. Однак тут стовпчик термометра прогріється до 25-30 зі знаком «плюс». А от вночі показник опуститься до 14-17 градусів.

Центральні регіони сьогодні погода порадує сонцем без дощів, хоча можливі невеликі опади. Вдень повітря прогріється до 30-34 градусів тепла, а вночі опуститься до 14-16 градусів.

На півдні країни синоптики прогнозують від 31 до 14 градусів вище нуля, які вночі змінюючи 19-21 за Цельсієм. Дощів або будь-яких опадів не прогнозується.

Жителів східних регіонів погода порадує денними 30-32 градусів спеки, хоча вночі похолодає до 14-16 за Цельсієм. Опадів в областях не передбачається.

Синоптики стверджують, що в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Донецькій та більшості центральних регіонів буде підвищений рівень пожежної небезпеки. Місцями можливі шквали.

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