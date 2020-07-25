Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук підкорила красою тіла в купальнику

Неймовірно красиві знімки володарка ідеальної фігури розмістила на своїй сторінці в Instagram, де зібрала багатотисячну армію фанатів, пише: Politeka.net.

На фото Бех-Романчук в помаранчевому бікіні пливе на SUP-борді з веслом у руці. Купальник красиво підкреслив її пружні форми і рівномірну засмагу, а вітер виляпав волосся. Дівчина спеціально вибрала такий ракурс, щоб в самому вигідному світлі показати свою пружну п'яту точку.

«Неймовірно чарівне початок моїх вихідних 🌤Іноді потрібно відпочити не тільки тілом, але і душею», - підписала вона фотографії.

Користувачі мережі не змогли пройти повз таких знімків, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

«Який прекрасний вигляд», «Приємних вихідних 🔥🔥», «Вауу», - пишуть вони.

Треба сказати, що Марина Бех-Романчук не спортсменка і просто красуня, але і чемпіонка, яка прославилася на всю країну своїми перемогами і спортивним духом. Дівчина не раз представляла Україну на міжнародних змаганнях і досі продовжує це робити.

До цього легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і свого чоловіка.

На фото Бех показує себе в бікіні рожевого кольору. Красуня задерла ногу і цілувалася зі своїм чоловіком, який взяв за стегно дружину і цілував її у відповідь.

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