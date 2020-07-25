Погода зіпсує настрій, але не всім

У неділю,26 липня, погода в Україні буде різною, деякі області заллє дощами, а деякі зажарит сонцем

З новим прогнозом українців ознайомила відомий метеоролог Наталка Діденко, передає Politeka.net.

Вона повідомила, що на заході країни залишається складна ситуація. Там, за прогнозами метеорологів, сильні дощі з грозами будуть лити два дні, що призведе до підняття рівня води в річках. Крім того, посилиться шквальний вітер.

Також опади рухалися на Житомирську, Київську області та дійдуть до Вінницької.

На решті території України буде сухо і сонячно.

Температура повітря буде достатньо високою +26+30 градусів, на півдні країни температура підвищиться до +33. На заході температура буде значно нижче внаслідок грозових фронтів.

У неділю, 26 липня в Києві, прогнозується дощ з грозами та шквальним вітром.

Температура води у водоймах буде високою, тому синоптик рекомендує купатися.

«Температура повітря буде високою, особливо при проясненнях, коли не буде лити дощ складе +28+29 градусів», - розповіла Діденко.

26 липня відзначається собор Архангела Гавриїла. За народним календарем цей день вважається серединою літа. Якщо 26 липня на дворі сухо, то осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури у цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга. З цього часу подекуди граки починають збиратись у перші осінні зграї.

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