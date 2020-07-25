Погода испортит настроение, но не всем

В воскресенье,26 июля, погода в Украине будет разной, некоторые области зальет дождями, а некоторые зажарит солнцем

С новым прогнозом украинцев ознакомила известный метеоролог Наталья Диденко, передает Politeka.net.

Она сообщила, что на западе страны остается сложная ситуация. Там, по прогнозам метеоролога, сильные дожди с грозами будут лить два дня, что приведет к поднятию уровня воды в реках. Кроме того, усилится шквальный ветер.

Также осадки обрушатся на Житомирскую, Киевскую области и дойдут до Винницкой.

На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

Температура воздуха будет достаточно высокой +26+30 градусов, на юге страны температура взлетит до +33. На западе температура будет значительно ниже вследствие грозовых фронтов.

В воскресенье, 26 июля в Киеве, прогнозируется дождь с грозами и шквальным ветром.

Температура воды в водоёмах будет высокой, поэтому синоптик рекомендует купаться.

«Температура воздуха также будет высокой, особенно при прояснениях, когда не будет лить дождь составит +28+29 градусов», - рассказала Диденко.

26 июля отмечается собор Архангела Гавриила. По народному календарю этот день считается серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, тёплая и сухая. Наши предки в этот день наблюдали за ласточками: если они низко летают, осень будет долгая. С этого времени кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.

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