Український громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував захоплення заручників у Луцьку

За словами експерта, тактика "затягування" в даному випадку (враховуючи, що в захопленому автобусі були дитина і вагітна жінка) - найбільш ефективна. Про це Пальчевський повідомив в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Найголовніше, не робити різких рухів... ні в якому разі не допускати гарячі голови до вирішення... Цей хлопець (Максим Кривош, - ред.) себе видає абсолютно в блогерському стилі - "ось я який". Ми пам'ятаємо прислів'я "на людях і смерть красна". Значить, треба створити такі умови, при яких йому не вдасться показати себе героєм, але залишити йому можливість проявити, як це ні дивно, великодушність... В кожному огидному бандитові є паросток людяності. Ось цей паросток треба визначити і витягнути", - зазначив Пальчевський.

Крім того, громадський діяч розкритикував чиновників, які спробували пропіаритися на інциденті.

"У тероризмі є дуже поширене явище. Терористи вимагають розмови з першою особою держави. Я був практично впевнений, що президент буде притягнутий так чи інакше... Що стосується появи чиновників будь-яких, мені здається, повинні з'являтися ті чиновники, яких вимагає за списком терорист, а не ті, які хочуть там зайвий раз показатися. Кирило Тимошенко (заступник голови ОП, - ред.) був у списку людей, яких хотів бачити терорист?", - заявив Пальчевський, додавши, що не був.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, чому "гумка народного терпіння" скоро лопне.

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