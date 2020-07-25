Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал захват заложников в Луцке

По словам эксперта, тактика "затягивания" в данном случае (учитывая, что в захваченном автобусе были ребенок и беременная женщина) - наиболее эффективная. Об этом Пальчевский сообщил в эфире программы "Пульс" на телеканале "112", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Самое главное, не делать резких движений... ни в коем случае не допускать горячие головы к решению... Этот парень (Максим Кривош, - ред.) себя выдает абсолютно в блогерском стиле - "вот я какой". Мы помним пословицу "на виду и смерть красна". Значит, надо создать такие условия, при которых ему не удасться показать себя героем, но оставить ему возможность проявить, как это ни странно, великодушие... В каждом отвратительном бандите есть росток человечности. Вот этот росток надо определить и вытащить", - отметил Пальчевский.

Кроме того, общественный деятель раскритиковал чиновников, которые попытались пропиариться на инциденте.

"В терроризме есть очень распространенное явление. Террористы требуют разговора с первым лицом государства. Я был практически уверен, что президент будет привлечен так или иначе... Что касается появления чиновников любых, то мне кажется, появляться должны те чиновники, которых требует по списку террорист, а не те, которые хотят там лишний раз показаться. Кирилл Тимошенко (замглавы ОП, - ред.) был в списке людей, котоых хотел видеть террорист?", - заявил Пальчевский, добавив, что не был.

Напомним, что Пальчевский раскрыл, почему "резинка народного терпения" скоро лопнет.

Также Politeka информировала, что Андрей Пальчевский дал оценку событиям в Луцке: «Постанова это или нет, мы узнаем уже в...".