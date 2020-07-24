Известная певица Светлана Лобода порадовала поклонников новым ярким образом

Как сообщает Politeka.net, соблазнительные кадры появились на странице знаменитости в Инстаграм.

Судя по фото, Светлана Лобода посетила какой-то праздник - она позирует у бассейна, держа в руках связки оранжевых шариков. Звезда нарядилась в мягкий костюм красного цвета, а к груди приковывает внимание обтягивающий черный топ, под которым, очевидно, нет нижнего белья. Светлана Лобода довершила свой образ золотыми серьгами и кулоном. Она чарующе улыбается на камеру.

Пользователи социальной сети восхитились внешностью Светланы Лободы в комментариях:

"Бомбическая) ❤️"; "💖😍Светлана Сергеевна, мы вас любим!!!😍💖 Хорошего отдыха, лучшая певица!😘"; "Очень красивая❤️🌺"; "Вот это да. Ты выглядишь очень, очень великолепно"; "Это просто класс"; "Самая лучшая на свете😘🤗🔥"; "Неземная 💗"; "Какая вы красивая 😍"; "Такая красотка"; "Ты моя хорошая🤗🤗🤗🌹💋♥️"; "Прекрасная женщина, прекрасна во всем".

Ранее Лобода побывала в одном из ресторанов Нусрета и записала эффектное прощание. Артистка появилась в черном платье с розовым декором, блеснув прелестными ножками и оголенными плечами и солнцезащитными очками, а на плечи накинула пиджак.

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