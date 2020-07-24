Громадян України можуть оштрафувати на велику суму, навіть якщо вони не отримали повідомлення

Як повідомляє Politeka.net, до 1 липня податкова служба повинна була вислати всім українцям повідомлення-рішення про сплату податку на нерухомість за 2019 рік. Його сплачують власники житлової нерухомості, якщо площа квартири перевищує перевищує ліміт 120 квадратних метрів, а для дому - 60 квадратів.

Документ відправляють за місцем реєстрації - податковою адресою фізичної особи. Однак люди, які живуть не за місцем реєстрації, ризикують пропустити встановлений законом строк оплати 60 днів і отримати штраф. Щоб уникнути цього, потрібно звернутися до співробітників податкової за місцем реєстрації та отримати відповідне рішення.

При простроченні платежу до 30 календарних днів порушнику доведеться додатково вылатить 10% від суми боргу, а якщо тягнути ще довше - то всі 20%.

Варто відзначити, що глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пропонував змінити правила розрахунку податку на житло. За словами парламентарія, вартість нерухомості в різних регіонах України відрізняється, тому недоцільно розраховувати суму, орієнтуючись на площу.

Раніше стало відомо, що з 1 серпня в Україні почнуть діяти нові правила у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Так збільшаться штрафи за незастосування РРО або використання з порушенням вимог.

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