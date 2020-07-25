Погода в Україні 25 липня зіпсує настрій громадянам на цілий день, накриють грозові дощі більшість областей

Про це повідомляє Politeka.

Так, дощі з грозами накриють «улюблені» західні регіони. Попри це, повітря прогріється до 25-28 градусів тепла. Вночі, правда, буде прохолодніше: від 13 до 16 за Цельсієм.

Українцям, які проживають на півночі, варто очікувати локальних дощів. До них варто готуватися жителям Києва та Житомирської області. Вдень стовпчик термометра покаже 25-28 градусів. Вночі очікується від 11 до 17 зі знаком «плюс».

Центральні регіони погода порадує ще більша спека: від 26 до 30 тепла. Накриють грозові дощі лише Вінницьку область. Уночі буде досить свіжо: близько 13-16 градусів вище нуля.

Південні регіони дощі «обійдуть стороною». Повітря на вулиці прогріється до 28-31 градуси зі знаком «плюс». Вночі, правда, температура різко впаде: від 16 до 19 за Цельсієм.

Без дощів буде і на сході України. Синоптики Гідрометцентру прогнозують, що повітря прогріється до 26-28 градусів зі знаком «плюс», а вночі похолодає до 11-14 за Цельсієм.

Жителів Києва та області сьогодні чекає тотальна негода. Повітря, попри грозові дощі, буде в районі 25-27 за Цельсієм. У нічний час доби синоптики прогнозують від 12 до 14 за Цельсієм.

Крім того, синоптики прогнозують, що в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях буде підвищений рівень пожежної небезпеки. А ось на західній Україні синоптики оголосили I й навіть II рівень небезпеки з-за сильних дощів з грозами.

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