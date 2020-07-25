Погода в Украине 25 июля испортит настроение гражданам на целый день, грозовые дожди накроют большинство областей

Об этом сообщает Politeka.

Так, дожди с грозами накроют «любимые» западные регионы. Несмотря на это, воздух прогреется до 25-28 градусов тепла. Ночью, правда, будет прохладнее: от 13 до 16 по Цельсию.

Украинцам, которые проживают на севере, стоит ожидать локальных дождей. К ним стоит готовиться жителям Киева и Житомирской области. Днем столбик термометра покажет 25-28 градусов. Ночью ожидается от 11 до 17 со знаком «плюс».

Центральные регионы погода порадует еще большая жара: от 26 до 30 тепла. Грозовые дожди накроют лишь Винницкую область. Ночью будет достаточно свежо: около 13-16 градусов выше нуля.

Южные регионы дожди «обойдут стороной». Воздух на улице прогреется до 28-31 градуса со знаком «плюс». Ночью, правда, температура резко упадет: от 16 до 19 по Цельсию.

Без дождей будет и на востоке Украины. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что воздух прогреется до 26-28 градусов со знаком «плюс», а ночью похолодает до 11-14 по Цельсию.

Жителей Киева и области сегодня ждет тотальная непогода. Воздух, несмотря на грозовые дожди, будет в районе 25-27 по Цельсию. В ночное время суток синоптики прогнозируют от 12 до 14 по Цельсию.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях будет повышенный уровень пожарной опасности. А вот на западной Украине синоптики объявили I и даже II уровень опасности из-за сильных дождей с грозами.

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