Громадський діяч Андрій Пальчевський заявив про неминучу поразку партії "Слуга народу" на місцевих виборах в Україні

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

На думку Андрія Пальчевського, у влади має бути синтез протилежних думок. Ідея з монобільшістю в парламенті обернулася провалом і розчарувала українців, що вони можуть показати на виборах цієї осені.

"Не вдалося Зеленському поки, на жаль, цього зробити в масштабах держави. Він придумав собі цю моностанину - моноблок, яка "замонячить" його правління. Я думаю, що під тиском виборів, які зараз пройдуть, коли у "зелених" немає жодних шансів. У масштабах країни буде страшний холодний душ для президента країни та зеленого руху", - зазначив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч нагадав, що "Слуги народу" відзначилися за минулий рік. Він упевнений, що президентська партія приведе країну до катастрофи:

"Коли почнеться фронда, коли рух знизу піде проти влади монобільшості і часто монодурості, монобезвідповідальності, мононекомпетентності. У нас ніколи такого не було. Набрали людей чорт знає звідки, і вони приймають рішення: сьогодні - земля, завтра - легалізація наркотиків, післязавтра - проституція. Хочеться їм сказати: ви що з глузду з'їхали? Нічим більше займатися? Це монодірка - єдина дірка, в яку звалиться країна".

Андрій Пальчевський припустив, що місцеві вибори в 2020 році стануть переломним моментом у правлінні Володимира Зеленського:

"Розглядати ці вибори потрібно не як звичайні, знаєте, місцеві - прийшли, подивилися, хто-то гречку отримав, хто улюбленого депутата поцілував, а як можливість висловити главі держави своє "фе" щодо стану справ".

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