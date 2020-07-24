Відома співачка Аліна Гросу показала ніжне фото з квітами в подяку чоловікові

Як відомо, Аліна любить змінювати образи, ділитися на своїй сторінці в Instagram різними корисними рецептами, показувати смаколики, але практично ніколи не говорить про чоловіка. На фото із зіркою чоловік не з'являється. Після весілля Аліна припинила публікувати спільні фото, чим викликала у фанатів хвилю невдоволення, повідомляє Politeka.

При цьому кілька годин тому щаслива співачка показала милий кадр, в якому вона ніжно посміхається і тримає в руках величезних розмірів букет. За словами самої Аліни, це від чоловіка. В честь цього вона навіть присвятила йому невеличкий вірш:

«❤️❤️❤️

Нас не разделят расстоянья,

Ничто, нигде и никогда!!!

Так любишь ты - до «без сознанья»...

Так я люблю, чтоб навсегда❤️

Душа моя, лишь ты умеешь

Любить так сказочно и страстно,

За сотни миль меня согреешь

И я пойму, что жизнь прекрасна!

❤️❤️❤️

Спасибо, любимый мой🥰🥰🥰

#стихиалинкиблондинки», - написала Аліна.

Ось що відповіли фанати: «Лялечка🤩», «Яка краса😍», «Ти прекрасна, обожнюю тебе Аліна😽🔥🔥🔥🔥», «Яка краса😘💖💖💖», «Красуня🍬», «Вау, які красиві квіти», «Нарешті щось про чоловіка», «Такі пристрасті))».

Також на схожих нових кадрах Аліна показала, як веселиться перед об'єктивом у милому образі школьцы і як шаленіє на камеру з невеликим льодяником в руках. При цьому озорливости образу зірки надає зачіска - дитячі високі хвостики з боків і зміна кольору волосся - ніжно-фіолетовий з синім відтінки виглядали на світлих локонах Гросу досить гармонійно.

«Скільки б ви мені дали років, якщо б не знали мій справжній вік?🤪🙄😊 Кому в душі теж не більше 17?)))», - написала Аліна під новим роликом в Instagram.

Як і очікувалося, шанувальники тут же відреагували:

«🤣🤣🤣Аліна приветик🌷я бачила тебе в глобусі з мамою тобі тоді було років 5 ти як лялечка була малою🌷», «Не знаю скільки років, думаю десь 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Клас💛💛💛💚💚💚», «Тобі ніби знову 15😻💥🤗 на цьому відео ))», «Аліна, ти найкраща😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Років 20😊».

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