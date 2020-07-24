Знаменитая артиска Ани Лорак вслед за Настей Каменских начала записывать оригинальные ролики для "Тик-Тока"

Не так давно в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила опубликовать нетипичный для нее ролик, заявив также, что она решила начать вести свою страницу в приложении "Тик-Ток", которым активно пользуются подростки и начинающие блогеры, сообщает Politeka.

Примечательно, что Настя Каменских уже много месяцев пользуется данной платформой, делится видео и даже устраивает челленджи. Звезде удалось не только получить массу комплиментов, но еще и стать весьма популярной в "Тик-Токе". Пользоваться данным приложением решила и Каролина, заинтересовавшись просьбами фанатов.

В самом ролике, представленном певицей специально после заявления о том, что она будет вести новую страницу, артистка предстала в трех разных нарядах и даже удивила фигурой в простой домашней одежде.

«Друзья, теперь я есть и в TikTok @tiktok @tiktok_russia! 🤷🏽‍♀️😁 Подписывайтесь на мою страницу по ссылке в профиле. Мы приготовили много интересного для вас! 💥», - пишет артистка.

Фанаты тут же ответили:

«Опять ты свидео, что делать нечего», «Здравствуйте у вас какой цвет волос???скажите пожалуйста», «Обворожительная красотка🤗❤️», «Как всегда ☺️❣️», «Ці твої груди накачані з космосу побачиш ,жах🤮🤮🤮», «Лапочка мая😍💋», «Как мне нравится как она говорит "это Ани Лорак😍», «Лучше бы животным помогали!!», «Классс!!!!», «А вышиваночку надеть».

Также Ани Лорак сверкнула красотой в белоснежном платье с невероятно большим подарком:

«Уже совсем СКОРО! Каждый может получить…», — говорится в сообщении.

Уточним, что Лорак рассказывает о своем новом конкурсе, в котором разыгрывает автомобиль. На снимках она позирует в белоснежном мини-платье, держа в руках огромный букет цветов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Среди них был и популярный певец Сергей Лазарев.

«Невеста», «нереально хороша», «безумная. Красотка, слов нет», «Вы такая—такая красивая», «классная», «Вы прекрасны», «бомбезная», «вау, какой большой букет», — пишут они.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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