Известная балерина Анастасия Волочкова показала упражнения для пресса в необычном виде

В этот раз, несколько часов назад, балерина показала на своей странице в социальной сети Инстаграм очередной провокационный видеоролик. Знаменитость решила похвастаться не только растяжкой и шпагатом, но и упражнениями, которые помогают поддерживать ее фигуру в форме, пишет Politeka.net.

Примечательно также и то, что для демонстриции серии упражнений для мышц пресса, Волочкова решила появиться в своем балетном зале в небрежном виде. К старому спортивному костюму - красным штанам и блекло-голубой майке на тонких бретельках - пользователи сети относятся крайне негативно.

Чтобы не получить очередную порцию гневных комментариев, Анастасия скрыла доступ к ним. В самом ролике уставшая и покрасневшая Волочкова продемонстрировала топ упражнений и то, как она их делает, чтобы иметь "стальной" пресс.

Также ранее в специальном ролике балерина похвасталась несколькими упражнениями и частью занятия, во время которого она в черно-синем спортивном костюме расхаживала со стороны в сторону. Также Анастасия отметила, чем именно занималась в видео:

«Небольшое видео селфи с репетиции.🩰 Диагональ. Пируэты.💃 Быстро и непринужденно😊», - написала Анастасия.

Пользователи сети тут же ответили:

«Непринуждённо, ага, сто потов сошли, покраснела хуже рака 🤣», «Пересмотрите видео , Вас в конце каждого пируэта заваливает вправо», «По моему, она в прыжке уснула😂😂😂», «Если честно и без обид.. Вы с Дианой Вишневой одногодки, но разница у вас колоссальная. Правда заканчивайте, станьте педагогом, если не хочется заканчивать с балетом, но не нужно себя на посмешиле выставлять», «Анастасия, не позорьтесь», «Наконец то красные подштанники сняла😮😮😮», «Одинокая бабенция ...», «Балерина на пенсии развлекается. Павлова и Плисетская отдыхают... 😆😆😆».

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